Kort efter at transfervinduet lukkede, præsenterede Manchester United ny fodboldspiller for klubben.

Manchester United henter den nigerianske fodboldspiller Odion Ighalo på en seks måneders låneaftale.

Det skriver klubben på sin hjemmeside, kort efter at transfervinduet lukkede fredag aften.

Den 30-årige Ighalo har spillet for den bedste kinesiske liga, Den Kinesiske Superliga (CSL), siden 2017. Først for klubben Changchun Yatai F.C. og efter to sæsoner flyttede han til Shanghai Shenhua og har scoret 10 gange i 19 kampe.

Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, roser Ighalo i en udtalelse for hans professionalisme og erfaring.

- Odion er en erfaren spiller. Han vil komme ind og give os mulighed for en type midtangreb i hans korte tid her.

- En god fyr og meget professionel. Han vil få mest muligt ud af hans tid her, lyder det fra Ole Gunnar Solskjær.

Det forventes, at Ighalo flyver til England inden for de næste par dage.

Ifølge BBC Sport var der interesse for Ighalo fra andre Premier League-klubber, men det var den nigerianske spiller selv, der ville spille for United.

Ighalo har tidligere spillet for Watford fra 2014 til 2017. Her scorede han 39 mål i 99 kampe for klubben.

Manchester United har investeret stort i at forbedre holdets midtbane. Således har klubben desuden hentet den portugisiske midtbanespiller Bruno Fernandes i Sporting Lissabon.

/ritzau/