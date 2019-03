Marcus Rashford scorede sikkert på et sent straffespark til slutresultatet 3-1, da United sendte PSG ud af CL.

Manchester United-helten Marcus Rashford var ikke specielt nervøs, da han i tillægstiden skulle tage det straffespark, der endte med at sende United videre i Champions League på bekostning af Paris Saint-Germain onsdag aften.

Det sværeste at håndtere var ventetiden fra, at dommer Damir Skomina gik ud og kiggede på tv-billederne, til at han endte med at dømme straffespark.

- Jeg skulle bare holde hovedet koldt. Det er sådan noget, man træner på hver dag.

- Ventetiden var nok det sværeste at håndtere, men det er øjeblikke som det, man spiller for, siger Marcus Rashford ifølge britiske BT Sport.

Den 21-årige englænder var iskold og udplacerede Gianluigi Buffon i målet, så United vandt 3-1 og dermed gik videre på reglen om udebanemål efter samlet 3-3.

Efter at have tabt 0-2 i den første kamp var der ellers ikke meget, som tydede på United-avancement. Derfor var glæden ekstra stor i minutterne efter kampen - også hos målmand David De Gea.

- Det er et stort øjeblik for klubben. Vi var nede med 0-2, og det er vildt og fantastisk at lave sådan et comeback. Vi er alle meget, meget glade.

- Vi er Manchester United, og det er sådan her, vi gør. Vi giver aldrig op. Jeg er glad på managerens, holdets og fansenes vegne. Jeg er ligeglad med, hvem vi trækker, nu skal vi bare nyde det, siger målmanden til TV3+.

Romelu Lukaku blev dobbelt målscorer for United, da han udnyttede to brølere i PSG-defensiven. Hans andet mål var resultatet af, at Buffon ikke kunne holde et ellers ret forkølet langskud fra Marcus Rashford.

- Jeg havde sagt til Marcus, at jeg ville være over returen efter alle hans afslutninger, og det var lige præcis det, der skete, siger Lukaku ifølge BT Sport.

Der er lodtrækning til kvartfinalerne fredag i næste uge.

/ritzau/