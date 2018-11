Fem gode Manchester United-minutter ude mod Juventus kan løfte hele holdets selvtillid, siger Juan Mata.

De to sene mål, som vendte et truende nederlag til en 2-1-sejr ude over Juventus i Champions League kan vise sig at have langt større betydning end blot de tre point for Manchester United.

Ud over at stå i en bedre situation i gruppe H bliver selvtilliden også øget, når man vender en kamp i slutfasen på den måde, siger Manchester Uniteds Juan Mata, der med 1-1-målet på frispark satte gang i comebacket.

- Det er sejre som denne, der giver selvtillid til holdet, fordi sejren kom mod en stærk modstander, siger Juan Mata ifølge uefa.com.

Efter 85 minutter udlignede han på frispark, men han medgiver, at det på mange måder var ufortjent, at Juventus kun førte med 1-0 på det tidspunkt.

- Vi startede kampen godt, men Juventus overtog kontrollen og kunne have scoret flere mål, men sådan er fodbold, siger Mata.

Efter et stort Juventus-pres scorede Cristiano Ronaldo et verdensklassemål i det 65. minut, da han helflugtede en præcis, lang aflevering fra Leonardo Bonucci i nettet.

- Ronaldos mål var smukt. Han kan straffe et hold på mange måder, siger Juan Mata.

Efter spanierens udlignende frisparksscoring endte United med at vinde kampen, da Leonardo Bonucci tilfældigt og uheldigt lavede selvmål i det sidste ordinære minut.

Ud over sejren kunne midtbanespilleren Paul Pogba glæde sig over at blive taget godt imod på sin gamle hjemmebane.

- Fansene var meget imødekommende overfor mig, det sætter jeg virkelig pris på, siger Pogba.

Manchester United overhalede igen Valencia, som tidligere onsdag aften vandt 3-1 over Young Boys.

I næste spillerunde kan United gå videre ved selv at slå Young Boys, hvis Valencia samtidig taber til Juventus.

United-manager José Mourinho håber på det udfald, så hans hold ikke skal ud i et nervepirrende drama i sidste spillerunde ude mod Valencia.

- Vi troede, at vi havde to finaler at spille, men nu har vi kun en finale. En sejr over Young Boys kan være nok. Lad os håbe, at vi kan kvalificere os der, siger Mourinho.

/ritzau/