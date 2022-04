Spild af tid, bedrageri og skuffelse.

Det er nogle af de ord, der pryder kommentarsporet på Manchester Uniteds offentliggørelse af Ralf Ragnicks nye job som østrigsk landstræner.

Fredag blev det annonceret, at 63-årige Ragnick som planlagt fortsætter som konsulent i United efter sommeren – men han skal samtidig være landstræner for det østrigske herrelandshold.

Og det har fået United-fans' pis i kog.

Ralf has been appointed as manager of Austria from the end of 2021/22, but will remain at United in a consultancy role.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2022

Nedenfor ses nogle af kommentarerne på Twitter:

'Jeg forstår ikke, hvorfor han stadig er i United? Spild af penge og tid, for jeg kan ikke se hans potentiale. Held og lykke til Østrig.'

'Han brugte os som et springbræt, men fordi han hader spillerne og er 'sandfærdig', er han en god manager.'

'Dette viser, hvor dybt vi er faldet. En konsulent, der har fået et andet fuldtidsjob og vil arbejde seks dage om måneden. Det viser bare, at de sidste seks måneder har været spild af tid.'

'Bedrageri af manageren.'

'Jeg er skuffet over, at United havde en tanke om, at vi havde brug for en fast fodboldmand. Jeg troede, at vi skulle komme videre, men nej.'

En af de længere kommentarer lyder:

'Jeg tror, at der er noget galt med klubben. Hvorfor ændrede han mening og skred? United-fans skal være bekymrede for det her, for det lader til, at vi aldrig går den rette vej. Der er noget galt i klubben. Ingen ved, hvad der foregår, og Ralf indså det og løb væk som de tidligere trænere.'

En anden Twitter-bruger beder også om at få Ragnick ud af klubben allerede nu.

Det sker dog som bekendt ikke, da Ragnick skifter cheftrænersædet ud med en konsulentrolle i den engelske storklub.

Ragnick overtog rollen som midlertidig cheftræner, efter klubben fyrede norske Ole Gunnar Solskjær tidligere på sæsonen.

Tyskeren tiltræder som landstræner i slutningen af maj, hvor Østrig skal møde Kroatien, Danmark og Frankrig i Nations League.