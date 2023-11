Manchester Uniteds fans fik ingenting med hjem fra Parken, men i stedet tog de for sig i lufthavnen.

Til B.T. oplyser Københavns Lufthavn, at flere personer iført Manchester United-trøjer stjal dyre varer fra lufthavnens taxfree-butikker efter Champions League-opgøret onsdag aften.

»Det er desværre en stigende tendens, vi ser efter store fodboldevents i København, som vi er meget opmærksomme på,« oplyser lufthavnens presseenhed til B.T. i en mail.

Det var efter 3-4-nederlaget til FCK onsdag aften i Parken, at de frustrerede fans gik på noget af et plyndringstogt, som især gik ud over taxfree-butikkerne i Københavns Lufthavn.

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

»Jeg kan bekræfte, at vi oplever de her tyverier. Vi gør alt, hvad vi kan, for at dæmme op for det,« siger Katrin Bamler, direktør i Heinemann Retail, der ejer seks tax free-butikker i lufthavnen.

»Det er desværre en stigende tendens med tyverier, og det var særligt slemt med fansene fra Manchester United,« fortsætter hun.

Butiksdirektøren vil ikke oplyse præcist, hvor meget der blev stjålet, men det tyder på, at de engelske fodboldfans, modsat Manchester Uniteds spillere, gik efter guldet.

»De gik efter dyre parfumer og skønhedsprodukter, men jeg vil ikke sætte et præcist antal på varer og værdi,« lyder det videre.

Ifølge kilder, som B.T. har talt med i Københavns Lufthavn, var der tale om særdeles dyre parfumer og produkter, som fodboldfansene gik efter.

Fra samme kant lyder det, at tyverierne er et tilbagevendende problem, når fodboldfans rejser ud af København:

»De stjæler med arme og ben. Der er ofte tyverier, men når fodboldfansene kommer frem og tilbage, er det fuldstændig sindssygt.«

B.T. arbejder på en kommentar fra Københavns Politi.