Når man ikke kan komme på banen, så må man tage andre midler i brug for at komme i aktion.

I kampen mellem Manchester United og Newcastle trådte Uniteds tredjemålmand, Lee Grant, nemlig ind i rollen som fjerdedommer.

Lee Grant har endnu ikke fået sin Premier League-debut for United, men nu fandt han endelig en vej til blive involveret i et opgør i ligaen.

Han stod med lystavlen, da den blot 17-årige Shola Shoretire kom ind til sin debut for de røde djævle i anden halvleg af opgøret.

17-year-old Shola Shoretire made his Man Utd debut against Newcastle, the second youngest player to do so for the club in the Premier League!



And we're pretty sure that was Lee Grant's debut on the substitute's board too pic.twitter.com/RKmtMRLY4n — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 22, 2021

Det er ifølge en corona-protokol, at holdene har muligheden for at benytte sig af en af deres egne til ind- og udskiftninger.

Og United-fans reagerede i massevis, da de så Lee Grant i aktion for første gang.

'Situationen, hvor Shoretire kommer ind til sin debut, vil altid få mig til at grine, når man opdager, det er Lee Grant med skiltet i baggrunden,' skriver en bruger på Twitter.

'Lee Grant får 30.000 pund om ugen for at gøre dette,' lød det fra en anden bruger.

Lee Grant agerer også opvarmer for Manchester Uniteds førstekeeper, David de Gea. Foto: LAURENCE GRIFFITHS Vis mere Lee Grant agerer også opvarmer for Manchester Uniteds førstekeeper, David de Gea. Foto: LAURENCE GRIFFITHS

Så sent som i sidste måned udtalte 38-årige Grant sig til engelske The Sun, hvor han understregede, at han stadig kæmper for sin plads på holdet.

»Det betyder ikke noget, hvor langt du er i din karriere. Du er stadig frustreret på en kampdag, når du ikke spiller.«

»Jeg ved, at jeg er i Manchester United. Du har nogle af de bedste målmand i verden foran dig, men du har stadig den personlige stolthed og professionalisme. Du vil spille.«

Lee Grant er noteret for to kampe for United, siden han kom til klubben i 2018.

Den ene kom i Liga Cuppen i 2018, hvor Derby slog Manchester United ud efter en straffesparksafgørelse. Den anden optræden var i et Europa League-nederlag et år senere til Astana fra Kasakhstan.

Det betyder, at Lee Grant aldrig har vundet en kamp med klubben, som han har optrådt i.

Bortset fra Manchester Uniteds sejr over Newcastle søndag, hvor han jo trods alt var lidt i aktion.