Det var dramatiske scener, der udspillede sig i Manchester søndag eftermiddag, da tusindvis af United-fans protesterede mod klubbens ejere.

Fansene brød ind på Old Trafford, hvor de i protest gjorde skade på flere forskellige ting. Og så var der nogle stykker, der skulle have et par minder til fotoalbummet.

En valgte således at kravle op på målet og sætte sig i nettaget. Det var dog en beslutning, som han kom til at betale for.

Da den unavngivne fan ville kravle ned, blev der sparket en bold i netmaskerne med så meget kraft, at han faldt ned på græsplænen. Du kan se episoden i videoen herunder:

Dude was chillin on the net at old trafford, another person kicked a ball into the net and knocked him offpic.twitter.com/gQDCWZtkoH — Kyle Caldarelli (@KAC443) May 2, 2021

Protesterne var mod Glazer-familien, der har ejet Manchester United siden 2005. Fansene mener, at de kun tænker på penge og sig selv – og ikke på klubben som helhed.

Det startede som en fredelig demonstration, men endte i sammenstød mellem fans og ordensmagten. Det betød, at storkampen mellem Manchester United og Liverpool ikke kunne afvikles klokken 17.30 dansk tid, som det ellers var planen.

Den er nu udsat til et ukendt tidspunkt.

Glazer-familien har aldrig nydt stor popularitet i den røde del af Manchester, og de kom for alvor i stormvejr igen, da de støttede op om det kontroversielle Super League-projekt.