En Manchester United-fan havde en stærk spådom inden onsdagens opgør mod Paris Saint-Germain. Og den holdt næsten stik.

'Jeg har helt ærligt en god følelse omkring det her. Enten får vi nok tæsk, eller også kommer vi med et show.'

Sådan lød det i et tweet fra Timmy Chin onsdag formiddag på dagen, hvor Manchester United skulle forsøge at vende et nederlag på 0-2 hjemme til en samlet sejr. Noget, der som bekendt lykkedes, og Timmy Chin havde inden opgøret et bud på, hvordan kampen ville forløbe.

'Lukaku laver 2. PSG kommer tilbage med 1, og Rashford bomber den hjem i det 92. minut,' lød buddet.

Honestly got a good feeling about this. Probably either we get totally hammered or we really put on a show. Lukaku with 2. Psg comes back with 1 and rashford fires home 92mins into injury time! — Timmy Chin (@TimmyChin) 6. marts 2019

Selvom det ikke var helt præcist, hvad der skete, passer flere af delene nogenlunde. For Lukaku scorede to mål - dog var der en fransk scoring ind imellem. Og det var som bekendt Marcus Rashford, der hamrede sømmet i Paris-kisten med sin scoring til 3-1 på straffespark i overtiden. Dog faldt målet i det 94. minut og ikke det 92., som Timmy Chin havde spået.

Dog er der flere Manchester United-stjerner, der har bemærket Timmy Chins opslag, der i skrivende stund har fået knap 60.000 likes og er blevet delt mere end 18.000 gange.

Blandt dem der har liket er Luke Shaw, og Ashley Young har retweetet det med en kommentar til Timmy Chin, som han nu giver en gave.

'Please sig du spillede på det. Jeg sender dig en signeret trøje for det gode arbejde,' skriver Manchester United-spilleren. Men Ashley Young smider mere i puljen.

Please tell me you put that bet on... ?! As a well done I’m gonna send you a signed shirt ! But, if you predict the score correctly this Sunday....I’ll get the whole squad to sign it...What do you reckon ?! Deal ?! https://t.co/pG4xo2Rvkn — Ashley Young (@youngy18) 7. marts 2019

'Men hvis du forudsiger det rigtige resultat til på søndag, får jeg hele holdet til at signere den. Hvad siger du? Aftale?', skriver Ashley Young.

Søndag skal Manchester United op imod Arsenal, og her har Timmy Chin altså mulighed for at spå sig til noget af en gave fra sit hold.

Også Diogo Dalot har kommenteret på Timmy Chins tweet, hvor han sender tre emojis med øjnene spærret helt op.

Derudover er der flere, der spørger, om Timmy Chin ikke lige kan sende weekendens lottotal som følge af den stærke fodbold-spådom.