Manchester United stiller svækket op ude mod Paris Saint-Germain i den første kamp i Champions League-gruppespillet.

Anfører og midtstopper Harry Maguire er blevet skadet og ude af kampen, bekræfter United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Heller ikke stopperen Eric Bailly eller offensivspilleren Jesse Lingard er rejst med til Paris.

United skal også klare sig uden angriberen Edinson Cavani, som lige er kommet til klubben på en fri transfer fra netop PSG. Heller ikke angriberen Mason Greenwood er klar til kampen.

- Vi håber, at spillerne ikke er væk alt for længe. Edinson har brug for lidt flere træningsdage, før vi måske kan bringe ham i spil i weekenden, siger Solskjær ifølge Reuters.

- Vi håber, at Harry, Eric og Mason kan spille i weekenden, men jeg er ikke sikker, siger Solskjær og henviser til lørdagens Premier League-kamp hjemme mod Chelsea.

Bruno Fernandes vil tage rollen som anfører i stedet for Maguire i kampen mod PSG.

- Det havde jeg ikke forventet. At være anfører for United er en stor bedrift. Men alle skal være ledere. Det handler ikke om mig, det handler om holdet, siger Fernandes.

/ritzau/