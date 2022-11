Lyt til artiklen

Manchester United bekræfter, at den engelske storklub muligvis kan blive solgt.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Bestyrelsen vil overveje strategiske alternativer for klubben herunder nye investeringer i klubben, et salg eller andre transaktioner, der involverer virksomheden,« skriver Manchester United.

Ejerne overvejer salget af en del af eller hele klubben for at »styrke klubbens vækst,« lyder det.

Tidligere tirsdag meldte Sky Sports, at United om kort tid ville gå ud med planer om at finde nye investorer.

Spekulationerne gjorde, at Manchester United-aktien steg med 15 procent.

Udmeldingen kommer samme dag, som Manchester United og den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo valgte at skilles med omgående virkning.

Ejerfamilien bag Manchester United er 'The Glazers', som fra den ene dag til den næste forvandlede klubben fra at være en gældfri pengemaskine til at skylde mange milliarder væk.

Glazer-familien er aldrig blevet accepteret af United-fans. Årsagen er måden, hvorpå amerikanerne sikrede sig ejerskabet gennem en såkaldt fjendtlig overtagelse i 2005.

Meget af kritikken mod dem har handlet om, at Manchester United har stiftet en stor gæld som følge af netop overtagelsen. Derudover er de blevet anklaget for at have suget penge fra klubben.