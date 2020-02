Manchester United har valgt ikke at tage den nyligt hentede Odion Ighalo med på træningslejr til Spanien.

Det sker på grund af frygt for, at han ikke må komme tilbage til England efter træningslejren.

Det skriver Manchester United på sin hjemmeside.

Odion Ighalo blev den største historie på transfervinduets sidste dag, da Manchester United desperat var ude efter en ny angriber.

30-årige Odion Ighalo har spillet 31 landskampe for Nigeria. Foto: Sumaya Hisham Vis mere 30-årige Odion Ighalo har spillet 31 landskampe for Nigeria. Foto: Sumaya Hisham

Kort før transfervinduets lukning den 31. januar lykkedes det Manchester United at sikre sig nigerianske Odion Ighalo på en lejeaftale fra kinesiske Shanghai Shenhua.

Og det er netop her, årsagen ligger. Kina.

På grund af den kritiske situation med coronavirus i Kina, er det blevet besluttet, at Odion Ighalo ikke rejser med holdkammeraterne på træningslejr i Spanien.

Det skyldes, at de britiske myndigheder ikke kan garantere, at han kan komme tilbage til England, da han har opholdt sig i Kina inden for de seneste uger – og dermed misse flere kampe, selv om han er spilleklar.

»Selvfølgelig ville han have elsket at rejse med de andre spillere og lære dem at kende, men vi tør ikke tage den risiko,« siger Ole Gunnar Solskjær til Manchester Uniteds hjemmeside.

I stedet for Odion Ighalo lov til at blive i Manchester, hvor han skal arbejde med en personlig træner og arbejde på sin form, så han er klar til at indgå i træningen, når førsteholdet kommer retur fra Spanien.

Den nuværende situation i Kina har blandt andet betydet, at cykelløbet Tour of Hainan samt det kommende X Games i Chongli er blevet droppet eller udskudt. Det samme gælder badmintonturneringen China Masters, mens det kinesiske Formel 1-grandprix til april er i fare for at blive aflyst.

De seneste tal siger, at 638 mennesker har mistet livet til sygdommen, mens mere end 31.000 meldes smittet. Følg med i B.T.s dækning af coronavirussen her.