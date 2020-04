De summer, der bliver givet for verdens bedste fodboldspillere, er steget og steget de seneste år.

Både Neymar og Kylian Mbappé har en kvittering på over en milliard danske kroner hængende på sig, men skal man tro den administrerende direktør i Manchester United, Ed Woodward, skal man ikke regne med, at prisudviklingen på fodboldspillere fortsætter op gennem loftet efter coronakrisen.

»Ingen bør undervurdere omfanget af den udfordring, som alle i fodboldverdenen står over for, og der bliver måske ikke ageret som normalt på transfermarkedet denne sommer i nogle klubber inklusive os selv,« har Ed Woodward udtalt på et fanforum.

Manchester United er blevet kædet sammen med en række stjernespillere, der skulle hentes til Old Trafford i sommerens transfervindue – herunder Tottenhams Harry Kane.

Men dette anslår The Guardian nu som værende urealistisk handel.

Det menes, at Harry Kane vil koste op mod 150 millioner pund – lidt over 1,2 milliarder kroner.

The Guardian mener, at det er urealistisk for Manchester United at betale grundet de økonomiske udfordringer som konsekvens af coronakrisen.

Ed Woodward siger da også selv, at man med de store summer, der nævnes sammen med nogle af verdens bedste fodboldspillere, ignorerer de realiteter, sporten står over for.

»Jeg kan ikke undgå at føle, at spekulationerne om indkøb af individuelle spillere for hundreder af millioner pund denne sommer ser ud til at ignorere de realiteter, sporten står over for.«

Den Engelske Premier League har været sat i bero siden starten af marts grundet coronavirus.

Det vides endnu ikke, hvornår ligaen genoptages og ej heller, hvornår der igen kan afvikles kampe med tilskuere på tribunerne.