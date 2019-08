Crystal Palace vandt overraskende med 2-1 ude over Manchester United i Premier League på et mål i overtiden.

Det endte med en skuffelse for anden kamp i træk for Manchester United.

United tabte lørdag med 1-2 hjemme til Crystal Palace i Premier League på et mål dybt inde i overtiden.

Backen Patrick van Aanholt kom fri i feltet og scorede det afgørende mål i tre minutters overtid med et fladt spark, som United-keeper David De Gea ikke kunne holde.

Forinden havde offensivspilleren Daniel James scoret i det 89. minut til 1-1, og han så dermed ud til at redde det ene point til United.

Men sådan gik det ikke, da Uniteds midtbanespiller Paul Pogba tabte en bold på midten af banen, som gav et hurtigt kontraangreb til Crystal Palace.

Fejlen blev straffet og betød, at United for anden kamp i træk mistede point efter et brændt straffespark.

United-angriberen Marcus Rashford skød på stolpen fra 11-meterpletten efter 69 minutter ved stillingen 1-0 til Crystal Palace.

I den seneste kamp brændte Pogba et straffespark for United, da holdet spillede 1-1 ude mod Wolverhampton.

Crystal Palace-angriberen Jordan Ayew scorede det første mål til 1-0 på Old Trafford.

Efter lidt over en halv times spil tabte United-stopperen Victor Lindelöf en luftduel til Jeffrey Schlupp, og det endte med en friløber til Jordan Ayew, der køligt satte bolden i nettet.

United har på femtepladsen fire point efter tre kampe i ligaen.

Der var også flere danskere i aktion i den bedste engelske fodboldrække.

Tidligere lørdag var Andreas Christensen med hos Chelsea, der vandt 3-2 ude over Norwich.

Og senere lørdag spillede Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard hele kampen for Southampton, som vandt 2-0 ude over Brighton.

I den kamp blev Brightons Florin Andone udvist efter en grov tackling efter en halv time.

Den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel og Leicester vandt 2-1 ude over Sheffield United. Leicester er nu placeret på tredjepladsen med fem point efter tre kampe.

West Ham sørgede med en 3-1-sejr ude over Watford for, at lørdagens fem første ligakampe alle endte med udesejre.

