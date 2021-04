En af Premier Leagues største angrebsstjerner Sergio Agüero er en fri mand til sommer, hvor han forlader Manchester City efter en lang årrække, men han skal ikke gøre sig nogen forhåbninger om et skifte til rivalerne fra United.

Manager Ole Gunnar Solskjær vil ikke tillade argentineren at lave det forbudte skifte og fortæller, at han ikke mener, at man i sin karriere kan tørne ud for begge klubber.

Spillere som Peter Schmeichel og Carlos Tévez har gjort det, men det er ikke noget, nordmanden billiger.

»Jeg forventer ikke, at en spiller, der har spillet for en klub i 10 år, ønsker at spille for den rivaliserende klub. Det er ikke noget for mig,« siger Ole Gunnar Solskjær til The Sun.

Ole Gunnar Solskjær. Foto: JOSEP LAGO

»Dengang, jeg spillede for Manchester United, og der havde været en rivaliserende klub, som ville have mig, og jeg var smuttet – jamen, hvor er loyaliteten?« spørger han retorisk.

»Loyalitet er en af de værdier, jeg virkelig, virkelig vægter højt. Jeg ved, at vi er professionelle, men når du spiller for United, kan du ikke tage til City,« forklarer manageren over for The Sun, der nævner Schmeichel og Tevez som spillere, der har repræsenteret begge Manchester-klubber.

»Vi har eksempler på det, og jeg kunne ikke rigtig forstå det. Jeg vil ikke nævne navne, men I ved alle, hvem jeg mener – punktum,« tilføjer Ole Gunnar Solskjær, der med disse ord gør det svært for Kasper Schmeichel at komme til Manchester United, så længe nordmanden er manager i klubben.

Kasper Schmeichel har spillet i Manchester City tidligere og er ofte rygtet til Manchester United.

Peter Schmeichel spillede for Manchester United fra 1991 til 1999. I 2002 skiftede han til Manchester City og spillede for bysbørnene i en enkelt sæson, inden han stoppede karrieren.