Rasmus Højlund udlever sin drøm i øjeblikket.

Også selv om det har været et skidt efterår for danskerens klub, Manchester United. For landsholdsstjernen er nemlig faldet ekstremt godt til hos 'De Røde Djævle'.

På tirsdagens pressemøde i Parken forud for Champions League-opgøret mod FC København hyldede United-træner, Erik ten Hag, da også sin unge angribers start i det engelske.

»Han er blevet integreret godt, og han har allerede scoret tre mål i Champions League. Rasmus har haft en rigtig god start, og han har leveret rigtig gode præstationer,« lød det fra ten Hag, inden han tilføjede:

Rasmus Højlund under træning inden onsdagens kamp mod FCK. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund under træning inden onsdagens kamp mod FCK. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

»Rasmus er fantastisk at arbejde med, for han vil forbedre sig hver eneste dag.«

Også holdkammeraten Christian Eriksen havde kun rosende ord tilovers for sin landsmands start i den engelske storklub.

»Rasmus er en god fyr, og han arbejder hårdt. Han gør sine ting, og han er allerede kommet helt ind på holdet. Han bliver kun bedre,« lød det fra landsholdskollegaen på pressemødet.

Erik ten Hag slog dog ligeledes fast, at han forventer endnu mere af Rasmus Højlund, når først Uniteds offensiv begynder at ramme et højere niveau.

»Som hold kan vi blive bedre til at skabe flere offensive chancer og deraf give Rasmus bedre betingelser. Gør vi det, så kommer der også mange chancer til ham,« lød det videre.

FC København tager onsdag aften imod Manchester United i Champions League-gruppespillet.

Du kan følge braget i Parken live på bt.dk fra klokken 21.