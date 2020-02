Manchester United er på rette vej, mener klubbens næstformand og direktør Ed Woodward trods øget gæld.

Der er bedre tider på vej for Manchester United.

Sådan lyder det fra Ed Woodward, den engelske storklubs næstformand og direktør, i forbindelse med, at United tirsdag fremlagde sit regnskab for de sidste tre måneder af 2019.

Det viste blandt andet øget gæld og et fald i både omsætning og indtjening i forhold til samme periode i 2018 - blandt andet på grund af klubbens manglende deltagelse i Champions League.

Men til trods for de lidt kedelige økonomiske resultater tror Ed Woodward altså på, at United er på vej i den rigtige retning.

- Vi bliver ved med at lave fremskridt i vores genopbygning af spillertruppen med mange ændringer i form af spillere, der er kommet til klubben, og spillere der er kommet fra vores akademi.

- Fundamentet for at levere den langvarige succes, vi alle arbejder imod, er på plads, i takt med at vi implementerer vores plan og vores fodboldvision med Ole (Gunnar Solskjær, klubbens manager, red.), siger Woodward i en udtalelse.

Manchester United indtager i øjeblikket femtepladsen i Premier League og er stadig med i både FA Cuppen og Europa League.

/ritzau/