Søndag led Manchester United et ydmygende nederlag på Old Trafford til rivalerne fra Liverpool. Og det var ikke en hvilken som helst nedtur, for cifrene lød på hele 0-5.

Oven på chokresultatet og Uniteds generelle skrantende form har mange fans og eksperter stillet spørgsmålstegn ved, om manageren, Ole Gunnar Solskjær, er den rette mand for 'De Røde Djævle'. Morten Bruun, der er fodboldekspert på Discovery, er ligeledes i tvivl.

»Det er en kæmpestor ydmygelse. Jeg synes snart, at Ole Gunnar Solskjær må have spillet fallit som manager i Manchester United,« siger han.

Morten Bruun opfordrer kraftigt Manchester Uniteds bestyrelse til at genoverveje, om de har den rette mand i spidsen for klubben. Det er specielt det, at der ikke har været en særlig stor fremgang at spore, siden Solskjær overtog trænerposten, der får alarmklokkerne til at ringe hos tv-eksperten.

»Nu har Ole Gunnar Solskjær fået nogle sæsoner, og hvis man stadig ikke har en følelse af, at man er på vej mod noget, så er det ved at være nu, at man kan sige, at nu skal det være.«

»Der er tilført Jadon Sancho, Raphaël Varane og Cristiano Ronaldo til en i forvejen dyr og stjernespækket spillertrup. Så er det nu, man står med en følelse af, at der er lige så langt fra Manchester United til de allerbedste hold, som der også har været i de foregående sæsoner. Og det er jo utilfredsstillende,« siger han.

Men det er ikke kun den manglende fremgang til trods for de mange stjernespillere, der ifølge eksperten er bekymrende. Det er også måden, kampen mod rivalerne fra Liverpool blev tabt på, der gør, at kampen længe vil blive husket.

»Det er en kamp, der vil blive rangeret lige med 1-6-nederlaget til Manchester City, men det er ikke helt ligegyldigt, om den står 0-5 efter 90 minutter eller efter 50 minutter. På den led er den her kamp en større ydmygelse.«

»Når det er i en direkte konfrontation med den største rival, og det bliver en kamp, der afspejler en enorm forskel i niveau, så bliver det også en kamp, der gør mere ondt på Uniteds selvforståelse end for eksempel et nederlag i Champions League til Young Boys,« siger Morten Bruun.

Med Uniteds nederlag indtager holdet nu en skuffende syvendeplads i Premier League efter ni runder med hele otte point op til topholdet Chelsea. Liverpool ånder netop Chelsea i nakken, da de kun er et enkelt point efter.