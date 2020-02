Fodboldklubben Manchester United beskylder avis for at kende til hærværksplaner.

I slutningen af januar begik en gruppe hætteklædte personer hærværk mod klubbens næstformand, Ed Woodwards, private bolig.

Ifølge Manchester United kendte The Sun på forhånd til planerne, skriver Sky Sports.

I en udtalelse skriver United ifølge Sky Sports, at The Sun 'på forhånd var blevet gjort opmærksom på det planlagte angreb, som bestod af ulovligt hærværk og intentioner om at intimidere'.

The Sun benægter.

