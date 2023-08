Mason Greenwood har ikke set det grønne græs på Uniteds hjemmebane Old Trafford i halvandet år.

Men noget kan dog tyde på, at den tørke snart er slut.

Mediet The Athletic kan nemlig melde, at Manchester Uniteds klubdirektør har informeret personalet om, at Mason Greenwood nu kan vende tilbage til træningsbanen.

Men den udmelding skyder Premier League-klubben nu selv til jorden.

»I modsætning til mediespekulationer er beslutningen endnu ikke truffet og er i øjeblikket genstand for intensive interne overvejelser. Ansvaret ligger i sidste ende hos den administrerende direktør,« skriver United i en pressemeddelelse.

21-årige Mason Greenwood har været på kontrakt med Manchester United siden 2018.

I januar 2022 blev han suspenderet fra klubben og fængslet, da han blev sigtet for voldtægt og fysisk vold mod sin kæreste, der havde delt et billede af sit blodige ansigt og en lydfil.

I lydfilen kæresten havde delt, kunne man høre en mand kræve, at hun skulle have sex med ham.

Tager United Mason Greenwood tilbage med argumenter som han har været i klubben siden han var 7 år og der er flere sider af sagen end offentligheden kender til , så stopper balladen ikke der. Virkelig ubehagelig sag. Svært at se en vej tilbage fra det der. Frikendt eller ej. pic.twitter.com/muLJhR3T1o — Christian Wolny (@ChristianWolny) August 16, 2023

Kærestens opslag på de sociale medier blev dog hurtigt slettet, og da den først ramte offentligheden valgte United at fjerne alt merchandise med Greenwood fra klubbens hjemmeside.

I februar i år blev alle anklager mod den unge United-stjerne droppet.

»I betragtning af den store mediedækning af denne sag, er det kun rimeligt, at vi deler nyheden om, at den 21-årige mand, som blev anholdt og sigtet i forbindelse med en efterforskning, der blev åbnet i januar 2022, ikke længere er retsforfulgt for dette,« lød det fra politiinspektør Michaela Kerr fra Greater Manchester Police.

Siden anklagerne blev droppet er Mason Greenwood og kæresten blevet forældre til deres første barn.

Manchester United skriver videre i deres pressemeddelelse, at klubben i forbindelse med at anklagerne blev droppet, selv har foretaget en grundig undersøgelse.

'I hele denne proces har det påståede offers velfærd og perspektiv været centralt for klubbens undersøgelser, og vi respekterer hendes ret til livslang anonymitet,' skriver klubben, der samtidig også peger på, at de har et ansvar over for Mason Greenwood.

'Når beslutningen er truffet, vil den blive kommunikeret og forklaret til klubbens interne og eksterne interessenter. Dette har været en vanskelig sag for alle, der er forbundet med Manchester United, og vi forstår de stærke meninger, den har fremkaldt baseret på de delvise beviser i det offentlige rum. Vi beder om tålmodighed, mens vi arbejder os igennem de sidste faser af denne nøje overvejede proces.'