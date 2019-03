Det tyske fodboldlandshold spillede 1-1 med Serbien i generalprøven før EM-kvalifikationen.

Genrejsningen af det tyske fodboldlandshold er begyndt, men der er fortsat lang vej til fordums styrke.

I hvert fald bedømt ud fra den første testkamp i det nye landskampsår, hvor Tyskland onsdag aften måtte nøjes med 1-1 på hjemmebane mod Serbien.

Med resultatet og præstationen fik Tyskland en halvlunken generalprøve på EM-kvalifikationen, som holdet indleder på søndag.

Her er landstræner Joachim Löw under hårdt pres efter Tysklands støt nedadgående kurve det seneste års tid.

Sidste år røg de regerende verdensmestre ud af VM i Rusland efter indledende runde. Siden rykkede holdet ned fra øverste lag i Nations League.

Löw skød genopbygningen i gang med et brag, da han for to uger siden meddelte Bayern München-stjernerne Jérôme Boateng, Thomas Müller og Mats Hummels, at de ikke indgår i planerne for fremtidens landshold.

I stedet mønstrede landstræneren mod Serbien et meget ungt hold, der blev afstivet af et par veltjente navne som Manuel Neuer og Ilkay Gündogan.

Nogen entydig succes blev det dog ikke.

En blanding af sort uheld og kaotisk opdækning var årsag til, at tyskerne allerede efter 12 minutter kom bagud 0-1.

En tysk forsvarer ville heade væk, men sendte bolden lige i ryggen på en serber. Herfra endte kuglen for panden af en helt fri Luca Jovic, der let kunne støde Serbien foran.

Det var Jovics første mål på landsholdet, men hans målfarlighed kom dog næppe bag på tyskerne. Angriberen fører sig til daglig frem i Eintracht Frankfurt, hvor han er topscorer med 15 sæsontræffere.

0-1 holdt til kampens 69. minut, hvor det endelig lykkedes tyskerne at fremtvinge en succesoplevelse.

Midtbanespilleren Leon Goretzka modtog en aflevering på kanten af feltet og rundede en modstander, hvorefter han huggede bolden i nettet med stor overbevisning.

Tyskland åbner EM-kvalifikationen på søndag med en vanskelig udekamp mod Holland.

/ritzau/