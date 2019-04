Sportsdirektøren og træneren i AaB peger på de unge talenter som vejen til top-6 for klubben.

AaB havde i mandagens 2-0-sejr ude over Randers FC otte spillere i startopstillingen, som alle har spillet ungdomsfodbold i klubben.

AaB er i øjeblikket i nedrykningsslutspillet, men sportsdirektør Allan Gaarde ser de unge talenter som bæresten for et AaB-mandskab, der kontinuerligt vil ende i top-6.

- Vi har en strategi, der handler om at udvikle talenter fra Nordjylland. Den strategi kører vi, fordi vi tror, den er rigtig, og fordi vi har en vision om at være økonomisk bæredygtige.

- AaB kommer ikke til at bruge flest penge, men vi kommer til at satse på vores talentudvikling, og Jacob Friis (AaB-træner, red.) passer perfekt ind i den strategi, siger Gaarde.

Sportsdirektøren er opmærksom på, at et top-6-hold kræver spillere udefra med erfaring, men han mener stadig, at holdet skal bygges op om talenterne.

- I allerhøjeste grad bliver jagten på top-6 i fremtiden baseret på nordjyske talenter.

- Jeg synes, at de unge viser, at de er klar langt tidligere end førhen. De får også en endnu bedre uddannelse, siger sportsdirektøren.

Jacob Friis tilslutter sig strategien om at bruge egne talenter som fundamentet til at komme i top-6 hvert år.

- Hvis de er dygtige nok, så skal de bære et top-6-hold i AaB. Vi har selvfølgelig strategien med at få de unge spillere op på førsteholdet, men de skal være gode nok, siger AaB-træneren.

I mandagens opgør mod Randers var der blandt andet blevet plads til 18-årige Lukas Klitten, som superligadebuterede for nordjyderne. Den unge venstreback, der assisterede til det første mål, imponerede Jacob Friis.

- Stor cadeau til ham. Det var flot af ham at levere sådan en stabil præstation i første kamp, siger AaB-træneren.

Midtbanespilleren Lucas Andersen har også taget turen op gennem ungdomsrækkerne til AaB's førstehold, hvor han nu er en stor profil. Han roser også Klitten.

- Det var fedt at se, at Lukas Klitten kunne levere på det niveau, som han gjorde i sin første kamp, siger Lucas Andersen.

/ritzau/