Selv om AaB i forvejen har et ungt hold, så er det ambitionen, at klubben skal benytte flere unge spillere.

AaB tabte lørdag 0-1 på udebane mod Vendsyssel efter en skidt præstation.

Dermed markerede cheftræner Jacob Friis ikke sin forlængelse med AaB på bedste vis. Friis forlængede i løbet af ugen sin aftale med klubben til sommeren 2020.

Samtidig er det intentionen, at AaB fremover skal bruge færre penge og flere talenter. Dette er planen, selv om klubben de seneste sæsoner har haft top-6 som målsætning.

Den præmis er Jacob Friis helt bekendt med, også selv om ambitionerne i klubben er store.

- Det er et langsigtet projekt. Men projektet vil altid være en del af AaB, og det vil altid følge den siddende træner i AaB, siger Friis.

Klubben mister over 800 kampes erfaring, når anfører Rasmus Würtz og viceanfører Kasper Risgård begge stopper til sommer.

Det bekymrer dog ikke Friis, der er opmærksom på at finde balancen mellem rutine og talent.

- Der er så meget andet at bekymre sig om. Men det er selvfølgelig meget erfaring vi mister, så vi er opmærksomme på at sammensætte den rigtige trup til sommer, siger Friis.

Sportsdirektør Allan Gaarde ser også de unge talenter som naturlige erstatninger. Men han varsler samtidig, at der vil blive hentet forstærkning udefra.

- Uden at være konkret, så skal vi forstærkes på enkelte positioner. Med to centrale midtbanespillere og en midterforsvarer, der smutter, så skal vi sikre os, at vi har det rigtige antal spillere til positionerne, siger Gaarde.

Gaarde understreger, at nordjyderne forventer at sælge flere profiler i sommerens transfervindue.

- Der skal sælges en spiller eller to, og det er jo selvfølgelig sjældent, at klubberne ikke er ude efter profilerne, siger Gaarde.

I kampen mod Vendsyssel havde AaB ni spillere af egen avl med i startopstillingen.

/ritzau/