Det vakte stor opsigt, da den 18-årige fodbolddommer Julie Alsbro i sidste uge stod frem og fortalte om, hvordan hun var blevet skubbet, spyttet på og kaldt ‘møgluder’ af en spiller under en serie 4-kamp.

Manden bag overfaldet - en spiller fra klubben Egernsund KIF - er blevet straffet med seks spilledages karantæne, og sagen er anmeldt til Syd- & Sønderjyllands Politi.

Og efter en uge i mediemøllen melder Egernsund KIF sig nu på banen med en reaktion.

Klubben undskylder overfor Julie Alsbro, men forsøger samtidig at nedtone episoden.

»Vi vil gerne starte med at også i offentligheden give Julie Alsbro en uforbeholden undskyldning. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi som klub tager stor afstand fra hændelsen. Vi kan ikke lave om på, hvad der er sket, så det afgørende for os er nu, at dette skal undgås fremover,« skriver klubben blandt andet i en pressemeddelelse.

I et interview med TV Syd fastslår Thore Naujeck, der er formand i Egernsund KIF Fodbold, dog samtidig, at historien i hans optik er kørt af sporet.

»Ingen af vores spillere har set, at hun er blevet spyttet på. I nogle medier er det et puf, beskrevet som et decideret skub med to hænder i brystet, men det er ikke rigtigt,« siger Thore Naujeck, som mener, at dramaet er blæst op i medierne.

»Det er blevet sådan, at der simpelthen er sket nogle ting, som vi er nødt til at reagere på. Der er smurt noget på historien, som ikke er sket. Jeg er med på, at vi har lavet en fejl, at vi har en udfordring, og det er os, der skal lave noget om, men vi skal heller ikke dømmes for mere, end der er sket,« siger han til TV Syd.

Julie Alsbro understreger dog overfor samme medie, at hun ‘står 100 procent’ på mål for det, hun har sagt.

I pressemeddelelsen fremgår det ligeledes, at Egernsund KIF har inviteret Julie Alsbo til at komme på besøg for at tale episoden igennem sammen med DBU og dommerforeningen.

Den invitation ønsker Julie Alsbo dog ikke at tage imod, da hun er blevet rådet til ikke at indgå i dialog med klubben eller spilleren, efter sagen er blevet anmeldt til politiet.