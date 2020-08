Inters unge midtbanespiller Nicolo Barella hylder Christian Eriksen for at have gjort ham til en bedre spiller.

Det gør han i et interview med Sky Sport Italia, efter at holdet mandag aften vandt 5-0 over ukrainske Shakhtar i semifinalen i Europa League.

Den 23-årige italiener har fået sit helt store gennembrud for Inter i denne sæson, og det har han ud over træneren også danskeren at takke for, mener han.

»Conte (Inters træner, red.) har forbedret min mentalitet, og måden jeg spiller på. Jeg bruger mit hoved meget mere. Jeg er også stærkere, når jeg kommer fremad,« siger Barella og tilføjer:

»Jeg spillede mere på instinkt før, men jeg arbejder med store mestre som Christian Eriksen og Stefano Sensi, og de har virkelig lært mig at fokusere og tænke, før jeg handler.«

Nicollo Barella spillede hele mandagens opgør for Inter og lagde også op til holdets første mål.

Christian Eriksen blev derimod først skiftet ind med ni minutter tilbage.

Inter skal møde det spanske hold Sevilla i Europa League-finalen. Den spilles fredag aften.

/ritzau/