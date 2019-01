'Vær stolt af den, du er.'

Sådan skriver Manchester City-stjernen Raheem Sterling i et brev til en ung dreng, der er blevet udsat for racisme. Det skriver flere medier, herunder BBC.

Den 24-årige angriber og engelske landsholdsspiller skrev et brev til en ung fodboldfan, efter han blev gjort opmærksom på, at drengen havde haft det svært efter at være blevet udsat for racisme.

Det var drengens bedstemor, der kontaktede Sterling, og nu har Manchester City-stjernens hjertevarme brev også spredt sig på de sociale medier.

Look at this letter @Sterling7 sent to a young fan who was racially abused.



"Speaking up isn't easy, but easy never changed anything."

»Du er stærk og modig, og din bedstemor er også meget solt af dig. Fortsæt med at være dig,« skrev Sterling blandt andet i brevet til den unge dreng.

Sterling har selv skulle tackle at være udsat for racisme af flere omgange. Senest blev han udsat for racistiske tilråb, da Chelsea hjemme mødte Manchester City i Premier League tilbage i december.

Efter episoden på Stamford Bridge har Raheem Sterling siden talt åbent om at blive udsat for racisme. Blandt andet på Instagram, hvor han i et opslag beskyldte engelske medier for at smide brænde på det racistiske bål.

Sportsmærket Nike gjorde efterfølgende Raheem Sterling til ansigtet på en ny kampagne ledsaget af ordene: 'At sige det højt gør ikke altid livet lettere. Men let har aldrig ændret noget.'