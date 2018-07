Dortmund forstærkede sig før VM med en af dansk fodbolds største profiler i Thomas Delaney, men der er også anden dansker i klubbens trup, som har gjort det godt på klubbens USA-tur, hvor de forbereder sig til den kommende sæson.

Det er Jacob Bruun Larsen, der i sidste halvsæson var udlejet til Stuttgart, der er tale om. U21-landsholdsspillerens ophold i Stuttgart blev ikke nogen succes med kun fire optrædener, og han er nu vendt tilbage til Dortmund. Her har U21-landsholdsspilleren imponeret så meget i testkampene mod Manchester City, Liverpool og Benfica, at han får rosende ord med på vejen fra klubbens sportsdirektør, Michael Zorc.

»Jeg kunne rigtig godt lide det,« siger han til Kicker og giver danskeren disse ord med på vejen: 'frisk', 'levende' og 'selvsikker'.

Samtidig ser det ud til, at der venter Jacob Bruun Larsen, der kun har spillet to kampe for Dortmund, mere spilletid.

»Det tror jeg helt sikkert. Man behøver ikke at have kostet mange penge for at have et perspektiv hos os,« slår Michael Zorc fast.