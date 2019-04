Den unge AaB-angriber Mikkel Kaufmann er lykkelig efter sin første AaB-scoring og håber på mere i fremtiden.

AaB var på vej mod et nederlag og kunne dermed teoretisk stadig hentes af Hobro i nedrykningsslutspillets pulje 2.

Men med sin første scoring i AaB-trøjen sikrede den unge angriber Mikkel Kaufmann med sit mål, at AaB også spiller Superliga i næste sæson.

Mikkel Kaufmann udlignede efter Pål Alexander Kirkevolds tidlige scoring, da et hjørnespark dumpede ned før fødderne af den unge nordjyde, hvorfra han let kunne prikke bolden ind.

Derfor var det en lykkelig Kaufmann, der satte ord på sin første superligascoring efter kampen.

- Det var pisse fedt. Det var nede foran fansene, så det var selvfølgelig en fuldstændig vild følelse, som jeg har drømt om hele livet.

- Nu vil jeg selvfølgelig gerne have flere minutter i foråret, men det er også fedt for mig at jagte guldet i U19-ligaen, siger Kaufmann.

Selv om scoringen reelt betød, at AaB har sikret sig endnu en sæson i Superligaen, så tilskriver Kaufmann ikke det faktum megen værdi.

- Det er selvfølgelig fedt, at det sikrer overlevelsen, men jeg tænker nu, at vi havde klaret det alligevel. Det er bare dejligt, at vi ender med et point, siger Kaufmann.

Cheftræner Jacob Friis er naturligvis glad på den unge angribers vegne, men kalder det forventeligt og en del af AaB's dna, at de unge spillere skal bidrage på den måde.

- Jeg er glad på Kaufmanns vegne. Som så mange andre unge spillere, så kæmper han en kamp for at slå igennem, og det forløste sig heldigvis i en vigtig scoring.

- Men det er en del af vores plan, det er det, folk vil se på Aalborg Stadion, og jeg har endda skrevet under på, at AaB-projektet foregår med egne talenter, siger Jacob Friis.

AaB havde i pointdeleren mod Hobro hele 14 egenudviklede spillere med i truppen fra deres talentskole AaB Talent.

/ritzau/