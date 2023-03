Lyt til artiklen

Den svenske landstræner Janne Andersson har moralske tømmermænd.

For oven på mandagens ophedede debat med Viaplay-eksperten Bojan Djordjic efter Sveriges sejr på 5-0 over Aserbajdsjan i EM-kvalifikationen undskylder han nu for sin opførsel.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag erkender Andersson nemlig, at han gik over stregen i interviewet, hvor han spurgte den tidligere fodboldspiller, hvem han repræsenterer.

»Det er alt for dårligt. Alt, alt for dårligt. Jeg overreagerede på en måde, jeg ikke skulle,« siger han ifølge TT om sin egen opførsel.

Djordjic spurgte i efterbehandlingen af kampen landstræneren, hvorfor kantspilleren Jesper Karlsson ikke havde fået mere spilletid i de to foregående kampe.

Efter storsejren var den diskussion unødvendig, syntes Janne Andersson, mens den tidligere AGF-spiller huskede ham på, at landstræneren repræsenterede ti millioner mennesker.

Som reaktion kiggede Janne Andersson på eksperten og spurgte, hvem Djordjic, der har serbiske rødder, repræsenterer.

Det er af nogle blevet udlagt som et spørgsmål med racistiske undertoner, og Djordjic forlangte da også straks en undskyldning. Den får han nu.

Andersson afviser dog, at han hentydede til Djordjics oprindelse.

»Jeg undskylder virkelig, hvis han har tolket det sådan, men sådan er jeg ikke. Det er rigtig ærgerligt, at det blev set sådan,« lyder det fra landstræneren.