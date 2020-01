Fredag var ikke en god dag for den tidligere Liverpool-spiller Jermaine Pennant.

Den 37-årige – tidligere – fodboldspiller gør sig nu som ekspert på Sky Sports, men da han fredag var på skærmen, gik noget helt galt.

Jermaine Pennant fremstod nemlig helt ved siden af sig selv, fortæller Talksport.

Seerne var dog heller ikke blege for at kritisere den tidligere fodboldspiller, og flere skrev på sociale medier, at han virkede fuld.

Senere blev han fjernet fra skærmen af Sky Sports, der har forklaret, at det skyldes, at Pennant ‘ikke levede op til standarden for deres produktionsniveau’.

Jermaine Pennant har ifølge mediet selv været ude og undskylde for sin fremtoning og sin præstation.

»Jeg vil gerne undskylde for min dårlige præstation i dag over for alle på Sky Sports og for seerne. TV-kanalen har over de seneste måneder givet mig chancen, og jeg har aldrig skuffet dem på den her måde før,« lyder det fra Pennant, der også siger:

»Der er ingen undskyldninger for det her. Jeg vil gerne have en TV-karriere, og jeg håber ikke, jeg har gjort uoprettelig skade.«

Episoden fandt sted, da Pennant blev bedt om at forholde sig til Romelu Lukakus skifte fra Manchester United til Inter Milan i sommer.



Pennant, der har flere episoder med alkoholmisbrug bag sig, og som er dømt tre gange for spirituskørsel, fastholder dog, at han ikke var fuld på skærmen.

»Hvad angår spekulationerne på sociale medier, kan jeg sige, at jeg ikke var i byen dagen før. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at være professionel.«

Efterfølgende har folk spekuleret i, om Pennant vil blive fyret på Sky Sport.

'Jermaine Pennant går på live-tv fuld og bliver med det samme taget af skærmen, sikkert for aldrig at vende tilbage,' skriver Noel Casey.

Jermaine Pennant blev i sin tid som ungdomsspiller set som en af Englands helt store talenter.

Men hans hårde barndom og ungdom fulgte ham ind i fodboldkarrieren, der aldrig blev, som mange havde forudset.

I stedet for at blive solgt til Real Madrid, som på et tidspunkt var interesseret, endte Jermaine Pennant med blandt andet at sidde i fængsel – og han nåede at spille kampe med en fodlænke.