Han er sin helt egen og ikke som andre.

Det konkluderer det spanske medie Marca i et større portræt af Pione Sisto. I artiklen går de hele Sistos tid i den spanske klub Celta Vigo igennem. En tid, som meget vel kunne lakke mod enden, inden transfervinduet lukker.

I artiklen hæfter de sig ved, at hans første tid i klubben viste det potentiale, som han besidder, men at de seneste to sæsoner har givet både Sisto og klubben en overordentlig hovedpine.

Siden VM 2018 har danskeren kæmpet med depression. Han har blandt andet gjort sig bemærket med en diæt udelukkende baseret på frugt, mens han også trodsede Celta Vigo i marts, da han tog bilen tilbage til Danmark uden tilladelse fra klubben.

Sidste sommer afviste han angiveligt et tilbud fra Premier League-klubben Aston Villa. Han er ikke ude efter pengene, men søger i stedet lykken.

Det får Marca til at kalde ham atypisk i moderne fodbold, hvor stjernerne typisk rækker ud efter de mest lukrative tilbud.

Pione Sisto har i denne sæson blot fået otte kampe fra start. Derfor tyder det altså på, at Sisto skal finde lykken andetsteds.

Celta Vigos præsident har da også udtalt, at 'de har modtaget bud på danskeren, men at han selv står med valget'. Seneste forlydender er, at FC København og FC Midtjylland ikke kan betale den løn, som Sisto ønsker.

Hvor danskeren spiller i næste sæson, står derfor stadig hen i det uvisse.