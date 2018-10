Det var alt andet end ophidsende, da det danske landshold lørdag aften spillede 0-0 med Irland i Dublin.

Én episode i kampen var dog lige præcis dét. Ophidsende.

Cirka midt i 1. halvleg snuppede irske Jeff Hendricks bolden fra Thomas Delaney netop som den danske midtbanespiller skulle til at sparke den ud, så en irsk spiller kunne modtage behandling.

Hendricks 'stjal' på den måde en friløber, men alene med Kasper Schmeichel sparkede han forbi mål.

Det undrer os lidt, at alle hører det undtagen ham. Det er mest det, det går på. At et helt hold står og råber. Thomas Delaney, landsholdsspiller

I sekunderne efter blev han verbalt overfaldet af de danske spillere, som var rasende over, at ireren snuppede bolden, når hans egne holdkammerater selv råbte til Delaney, at bolden skulle sparkes ud.

»Det undrer os lidt, at alle hører det undtagen ham. Det er mest det, det går på. At et helt hold står og råber. Vi hører det, og selv Kasper hører det. Men jeg kan ikke stå her og sige, om han hørte det eller ej. Han siger, at han ikke gjorde,« fortæller Thomas Delaney om situationen.

»Gudskelov scorer han ikke. Til hans forsvar gør han ikke noget forkert, og moralen er måske, at man skal spille til dommeren fløjter,« siger Delaney.

»Men de signalerer ret tydeligt, at de gerne vil have, jeg sparker den ud, og det er noget vi ser relativt ofte, at bolden sparkes ud. Men det kan godt være, at jeg lige tænker lidt over det næste gang, » fortsætter han.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Netop Delaney var kampens bedste i nullerten mod Irland, som sender Danmark alene til tops i Nations Leagues gruppe 4.

Og nu er der ikke noget at rafle om. Danmark skal vinde gruppen, hvor Wales er det tredje hold, og dermed sikre endnu en mulighed for at score en EM-billet.

»Det skal vi. Det er helt klart målet. Wales ude bliver også svær, men Wales er trods alt et hold, der kommer med lidt mere opportunisme. De prøver lidt mere, og det gør det ofte nemmere for os. Du kan selvfølgelig også tabe, når nogen kommer og prøver meget, men det gør det lettere at score mål, når modstanderen også kommer lidt frem,« slutter Thomas Delaney.

Danmark har fire point efter en sejr over Wales i september og det uafgjorte resultat lørdag aften.