Et stort flertal af spillerne i de bedste svenske fodboldrækker anser matchfixing som et problem.

Matchfixing er et problem i svensk fodbold. I hvert fald hvis man spørger spillerne i landets tre bedste herrerækker.

Det har tv-stationen SVT gjort i en undersøgelse, der er sendt ud til alle 1533 spillere i de tre rækker, Allsvenskan, Superettan og One.

Rapportens konklusion er, at matchfixing i høj grad findes i svensk fodbold, og at den breder sig helt op til eliterækkerne.

619 spillere har besvaret spørgsmålene. Heraf svarer 73, at de kender til fiksede kampe, som ikke er offentlig kendte og aldrig har været omtalt i medierne.

17 af spillerne beretter, at de selv er blevet kontaktet af personer, som ville have hjælp til at fikse en kamp, mens 82 har deltaget i kampe, som de har en mistanke om er fikset.

Efter at være blevet forelagt rapporten kalder generalsekretæren i Sveriges Fodboldforbund (SvFF), Håkan Sjöstrand, det "meget alvorligt".

SvFF undersøgte sidste år 47 kampe, som var under mistanke for svindel og aftalt spil.

- Vi bruger omkring et par millioner kroner om året på ressourcer til at forsøge at modvirke dette.

- Vi har to-tre tjenester, der arbejder med efterforskning af forskellig art. Der er kontakt til politi, anklagere og myndigheder.

- Vi samarbejder også med resten af Europa ved hjælp af Uefa, hvor man overvåger og identificerer bevægelser i odds på markedet, siger Sjöstrand, der ønsker strengere lovgivning og regulering.

I undersøgelsen svarer kun 77 af de 619 respondenter, at de ikke anser matchfixing som et problem.

/ritzau/