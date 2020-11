Selv om han lige havde ført sit Brøndby-mandskab til en stensikker og veludført 3-1-sejr hjemme over OB, kunne cheftræner Niels Frederiksen ikke helt skjule sin frustration.

Frustration over, at den paraguayansk debutant Blas Riveros – der spillede en storkamp med blandt andet en scoring – blev båret grædende fra banen med 20 minutter tilbage af opgøret.

Sandsynligvis med en grim skade.

»Vi var jo ved at skifte ham ud, for helvede! Vi var kraftedeme – undskyld udtrykket – ved at skifte ham ud! Og så sker det der,« lød det fra opgivende fra Brøndby-chefen.

Brøndbys Blas Riveros bliver skadet under superligakampen mellem Brøndby IF - OB på Brøndby Stadion, søndag den 8 november 2020.

Lige da skaden faldt, reagerede Frederiksen også meget frustreret på sidelinjen med et højt søløve-agtigt råb.

»Ja. Jeg var jo bare ærgerlig, ulykkelig og ked af det på hans vegne. Nu har jeg set den på video, og det er jo et hændeligt uheld. Så jeg kan ikke pege fingre ad hverken dommer eller OB-spillere.«

»Åh, det er så frustrerende. For det er jo så synd for knægten, der lige er kommet herop og er faldet rigtig godt til. Og nu er han også begyndt at spille, og han spillede rigtig godt.«

Blas Riveros skal have scannet sit knæ i starten af den kommende uge, og så falder dommen. I Brøndby frygter man det værste.

Brøndbys Cheftræner Niels Frederiksen og OBs Cheftræner Jakob Michelsen under superligakampen mellem Brøndby IF - OB på Brøndby Stadion, søndag den 8 november 2020.

»Ja, et overrevet korsbånd ville være det mest alvorlige. Det kunne også være et ledbånd, og så taler vi 12 eller 14 uger ude. Vi ved det ikke, men vi frygter det, fordi vi synes, det så alvorligt ud,« fortalte Niels Frederiksen.

Han kunne dog trøste sig med 3-1-sejren, som blev til blandt andet via et drømmelangskudsmål fra Jesper 'Jobbe' Lindstrøm.

»Det er jo helt magisk, næsten. Vi ser jo til træning, at han har en fantastisk sparketeknik, og lige nu har han også selvtilliden til at forsøge det,« lød det fra Brøndby-træneren.

»'Jobbe' kan gøre det. Det er der ikke så mange spillere, der kan - med den fart og præcision.«