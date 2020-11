Brøndbys nye back, Blas Riveros, blev grædende båret fra banen mod OB, og det gør Niels Frederiksen ulykkelig.

Brøndbys nye venstre back, paraguayanske Blas Riveros, blev grædende båret fra banen i hans superligadebut, da han i et sammenstød med en OB-spiller kom til skade med sit knæ.

Endnu er det for tidligt at konkludere noget på skadens omfang, da den 22-årige back skal skannes en af de kommende dage, men alligevel vækkede situationen store følelser hos Brøndby-træner Niels Frederiksen.

Frederiksen havde inden da set Riveros spille en blændende kamp med en 1-0-scoring til følge i 3-1-sejren over OB.

- Jeg var bare ærgerlig, ulykkelig og ked af det på Blas' vegne. Jeg har set situationen igen, og det var et hændeligt uheld, siger Niels Frederiksen og fortsætter:

- Den slags sker i fodbold, men hvor er det frustrerende. Det er så synd for knægten, som lige er kommet herop, er begyndt at spille og som også præsterede godt i kampen mod OB.

Brøndby-kaptajnen, Andreas Maxsø, understreger, at hvis skaden er alvorlig, så har Brøndby som klub et stort ansvar for at holde den unge sydamerikaners humør højt.

- Han skal selvfølgelig skannes først, men når han selv lå og græd, så kunne det godt tyde på, at han selv kunne mærke, at det var slemt, siger Maxsø og tilføjer:

- Derfor har vi en kæmpe opgave i Brøndby med at tage os af ham. Han er lige kommet herop til Danmark og har det svært med engelsk og dansk, så det er vores alles ansvar, at han ikke falder ned i et stort sort hul, hvis skaden er alvorlig.

Netop det er Brøndby-træneren også klar over.

- Det kommer ikke til at ske, at han falder ned i et hul. Det har jeg også sagt til ham, for vi tager hånd om ham på alle mulige måder. Nu skal vi lige have dommen fra skanningen, men vi kommer til at hjælpe ham, og vi har alle et stort ansvar for at gøre det, siger Brøndby-træneren.

Blas Riveros kom til Brøndby i starten af oktober efter fire år hos schweiziske FC Basel. Inden da spillede han i hjemlandet hos klubben Olimpia.

