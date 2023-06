Den tidligere succesrige håndboldtræner og nuværende borgmester i Viborg, Ulrik Wilbek, raser mod Viborgs fans. Det sker, fordi han mener, at der manglede handling mod manden bag kast med kanonslag i playoffkampen mod FC Midtjylland fredag aften.

»Jeg forstår simpelthen ikke, at de andre fans ikke udpegede ham allerede første gang, der blev sendt et kanonslag på banen. De to kanonslag på banen var et kæmpe selvmål af os. Vi vil gerne være en god by, men det her må vi være meget flove over,« siger en vred Ulrik Wilbek til Viborg Stifts Folkeblad.

Borgmesteren var til stede under kampen på Viborg Stadion og han var rasende over, at episoden nok vil blive husket mere end Viborgs ellers flotte sæson.

Kampen vil nemlig blive husket for, at et kanonslag blev kastet på banen af en Viborg-fan mod FC Midtjyllands målmand Jonas Lössl.

Første gang blev han behandlet på banen, men kunne fortsætte. Anden gang afblæste dommeren kampen og sendte spillerne i omklædningsrummet med kun et minut tilbage af overtiden.

Fodbolddirektør i Viborg FF Morten Jensen sagde efter kampen til Viaplay, at overvågningsbilleder viste, at det er den samme person, der stod bag begge kast af kanonslag.

Midt- og Vestjyllands Politi har på Twitter bekræftet anholdelsen af manden, og at han er blevet sigtet for at have kastet kanonslagene og derved skabt fare for andre mennesker.

Senere fredag aften meldte politiet ud, at der, udover sagen med kanonslag, er 11 personer sigtet for blandt andet maskering og pyroteknik.

Aral Simsir scorede et kanonmål i den dramatiske kamp efter en god dribletur, som sikrede FC Midtjylland en 1-0-sejr og en plads i kvalifikationen til Conference League.