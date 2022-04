Den tidligere ukrainske fodboldstjerne Viktor Leonenko er blevet fyret som tv-kommentator for en noget kontroversiel udtalelse på live-tv.

Det var i forbindelse med en velgørenhedskamp for tidligere ukrainske fodboldspillere, at Viktor Leonenko blev spurgt ind til et meget betændt emne.

Den 52-årige sagde blandt andet, at uskyldige russiske udøvere ikke skal tage ansvar for – eller kommentere – Ruslands invasion af Ukraine.

»Jeg mener, at udøverne ikke er skyldige… I Rusland kan man ende i fængsel for det, man siger. Derfor fordømmer jeg ikke udøverne, for mange tier, fordi man kan få en dom. Vi er et fredeligt folk,« sagde Viktor Leonenko i udsendelsen.

Viktor Leonenko inden en europæisk klubkamp i Danmark mellem hans ukrainske klub Dynamo Kyiv og Silkeborg.

Den kontroversielle udtalelse fik hans chef, Alexander Denisov, til at reagere. Han meddelte på Instagram, at Leonenko var blevet fyret fra kanalerne Fodbold 1, 2 og 3 – efter næsten ti år i jobbet som kommentator.

»Alt det han siger, er hans egen holdning. At retfærdiggøre russiske atleters tavshed er ekstremt kynisk,« skriver Denisov i opslaget og fortsætter:

»Efter denne udtalelse afsluttede vores kanaler deres samarbejde med Viktor Leonenko.«

Leonenko spillede seks sæsoner i Dynamo Kyiv og blev kåret som Ukraines bedste fodboldspiller tre år i træk – i 1992, 1993 og 1994.