Den ukrainske fodboldlegende Andriy Shevchenkos familie har søgt tilflugt i deres hus i Kyiv.

Hans mor og søster befinder sig stadig i hjemmet og er under belejring i efter to ugers konstant bombardement fra de russiske styrker af den ukrainske hovedstad.

Det fortæller han til Sky Sports.

»Hvis min mor og søster forsøgte at tage afsted, tror jeg, det ville være mere farligt for dem at gøre det,« siger Andriy Shevchenko til mediet.

På trods af manglen på mad og vand i byen, fortæller Shevchenko, at familien klarer sig og de er fast besluttet på at blive i deres hjem.

Familie har faktisk nu også taget to andre familier med ind i hjemmet i Kyiv. Familier, der blev tvunget til at flygte fra den nærliggende by Bucha, 25 km vest for Kyiv.

»Der har været mange kampe. Min mor og søster har nu fået nogle mennesker til at flytte ind hos dem, som var under forfærdelige forhold. I Bucha er der ingen mad, ingen elektricitet. De er venner med min søster og havde boet under jorden i en kælder i fem dage,« fortæller Andriy Shevchenko.

Den ukrainske legende forklarer, hvordan han plejede at tage til Bucha for at træne, da han var ung og derfor rører det ham dybt at se, hvad der er sket med byen.

Den tidligere Chelsea-angriber og Ballon d'Or-vinder forklarer også, at han har forsøgt at få sin familie overtalt til at flygte fra Kyiv, men de forklarer ham, at de kan ikke gøre det nu, selvom de ville.