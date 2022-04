Den ukrainske Manchester City-spiller Oleksandr Zinchenko har søndag delt en Instagram-video med et klart budskab: De ukrainske børn skal reddes.

»Jeg er ikke kun ukrainsk fodboldspiller, jeg er også ukrainsk statsborger. Nu forsvarer mit land sig mod russisk aggression, og tusinder af mennesker dør. De russiske tropper har allerede ødelagt flere byer – bomber og granater regner ned over fredelige civile huse,« siger den ukrainske landsholdsspiller i videoen og fortsætter:

»Jeg er født og opvokset i Zhytomyr-regionen. Den 8. marts angreb russiske fly byen Malyn – nær Zhytomyr. Et af luftangrebene dræbte en familie på fem, inklusive en baby. Jeg har også en lille datter. Mit hjerte bliver knust ved tanken om, hvor mange børn på hendes alder der dør, og hvor mange der bliver forældreløse i denne krig.«

Oleksandr Zinchenko fortæller, at flere børn vil dø, hvis ikke invasionen af hans hjemland stoppes.

Han beder alle om ikke at forholde sig passive til situationen og huske at sige fra, så ikke flere børn mister livet i krigen.

'Stop Putin. Red de ukrainske børn,' afslutter Zinchenko.

Det er ikke første gang, at den ukrainske venstreback tordner mod Putin.

'Jeg håber, du dør på den mest smertefulde måde, dit bæst,' skrev han ifølge The Times i et opslag, hvor han samtidig delte et billede af Putin.

Et opslag, som dog efter kort tid blev fjernet af Instagram selv, påstod Zinchenko.