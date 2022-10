Lyt til artiklen

Et nyt drama har ramt det skandaleombruste VM i Qatar.

Knap en måned inden Qatar og Ecuador spiller åbningskamp 20. november, opfordrer Ukraine nu FIFA til at overveje en af de kvalificerede nationers deltagelse igen.

Iran.

Krigshærgede Ukraines fodboldforbund melder nemlig mandag ud, at man har sendt en officiel anmodning til det internationale fodboldforbund. En anmodning om at sparke Iran ud af VM-slutrunden.

Det har eksekutivkomitéen i det ukrainske forbund besluttet mandag, og det skyldes blandt andet historierne om, at Rusland skulle have købt våben af Iran – blandt andet droner, som Det Hvide Hus for nylig fortalte om.

Desuden peger komitéen på, at Iran systematisk skulle forbryde sig mod menneskerettighederne, hvilket er i strid med FIFAs punkt 3 og 4.

Irans udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, har for nylih afvist, at Iran skulle have forsynet Rusland med våben eller droner til brug i krigen mod Ukraine.

FIFA har i skrivende stund ikke reageret på den officielle anmodning om at udelukke Iran.

Iran selv åbner umiddelbart VM dagen efter åbningskampen – 21. november, når de møder England.