Landsholdet blev torsdag skubbet fra anden- til tredjepladsen i VM-kvalifikationen af kommende modstandere.

Zagreb. Den kommende modstander Ukraine overhalede torsdag aften de danske fodboldkvinder i VM-kvalifikationen.

På udebane vandt Ukraine med 3-0 over Kroatien, og med sejren puffer ukrainerne Danmark ned på tredjepladsen i gruppe 4 før mandagens møde i Viborg.

Landstræner Lars Søndergaard skal måske især holde et ekstra øje på Ukraines Tetyana Kozyrenko, der slog til med to scoringer til 2-0 og 3-0 umiddelbart før pausen.

Midtvejs i første halvleg havde de ukrainske gæster taget føringen på et kroatisk selvmål.

Danmark er mere eller mindre tvunget til at slå Ukraine på mandag i Viborg, hvis danskerne skal gøre sig forhåbningerne om at indhente Sverige på førstepladsen.

Gruppen toppes suverænt af Sverige, der har 12 point for fire kampe. Torsdag vandt svenskerne sikkert med 4-1 i Ungarn.

Ukraine og Danmark har blot spillet tre kampe og følger efter med henholdsvis syv og seks point.

Danmark har på udebane slået Ungarn 6-1 og Kroatien 4-0, mens danskerne er blevet tilkendt et skrivebordsnederlag på 0-3 for at udeblive fra udekampen mod Sverige i Göteborg.

Udeblivelsen skyldtes en konflikt omkring vilkårene for at spille på det danske landshold.

Blot vinderen af gruppen er garanteret kvalifikation til næste års VM i Frankrig. Nummer to får muligvis en ekstra chance, da de fire bedste toere i de syv kvalifikationsgrupper skal kæmpe om en enkelt VM-plads.

/ritzau/