Ukraine hentede en overraskende 1-0-sejr over Spanien, mens Schweiz i samme gruppe fik 3-3 ude mod Tyskland.

Fodboldstjernerne på det spanske landshold indkasserede tirsdag et sjældent nederlag i Nations League.

På udebane tabte spanierne med 0-1 til Ukraine i en tæt gruppe 4, hvor Tyskland på eget græs måtte nøjes med 3-3 mod Schweiz.

Selv om landstræner Luis Enriques kunne se sit mandskab dominere kampen i Kijev, så formåede det spanske hold ikke at udnytte et stort chanceovertag. I stedet afgjorde ukrainerne affæren et kvarter før tid.

Her lagde Andriy Yarmolenko en præcis aflevering op til Viktor Tsygankov, der tog bolden til sig og fra små 20 meters afstand straks tordnede den forbi David De Gea i det spanske mål.

Det er næsten to år siden, at spanierne senest tabte en landskamp.

Før pausen havde Sergio Ramos et frisparksforsøg, der snittede overliggeren. Efter pausen ramte Rodri stolpen, inden Ukraines keeper kom i vejen for et godt forsøg fra Mikel Oyarzabal.

Kampen i den ukrainske hovedstad blev overværet af omkring 21.000 tilskuere, der var spredt ud over tribunerne. Det var muligt, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har lempet på corona-restriktionerne.

I gruppens anden kamp spillede Tyskland på eget græs 3-3 mod Schweiz.

Gæsterne bragte sig foran efter blot fem minutter ved Mario Gavranovic i forbindelse med et hjørnespark.

Tyskerne fik i første omgang headet bolden ud af farezonen, men den blev pandet tilbage i feltet af Remo Freuler, og så kunne Gavranovic flot heade den videre over i det lange hjørne til 1-0.

Schweizerne fortsatte med at imponere. Freuler øgede således til 2-0 efter 25 minutter, da han elegant vippede bolden over en fremadstormende, men alligevel alt for passiv Manuel Neuer i det tyske mål.

De tyske værter svarede tilbage stort set med det samme. Timo Werner fik med tre-fire schweizere foran sig heldigt og dygtigt trillet bolden ind ved den fjerne stolpe til 1-2.

Den livlige kamp bød også på tre scoringer inden for fem minutter i begyndelsen af anden halvleg.

Først udlignede Kai Havertz til 2-2, efter at Chelsea-angriberen opsnappede en schweizisk fejlaflevering og løb mod mål og scorede.

Modsvaret kom prompte i den anden ende, da Mario Gavranovic scorede til 3-2 for Schweiz. Bolden havnede hos ham, efter at angrebsmakkeren Haris Seferovic havde misset to forsøg.

Et par minutter senere udlignede Serge Gnabry til 3-3 efter en fremragende detalje, da han lod bolden køre forbi sit støtteben og dirigerede Timo Werners indlæg i mål med hælen.

Stillingen i gruppe 4 efter fire runder er tæt mellem de tre bedste hold, mens alt tyder på, at Schweiz skal ned på næsthøjeste niveau i Nations League.

Spanien topper gruppen med syv point foran Tyskland og Ukraine med hver seks point. Schweiz har to point. Det bedste hold sikrer sig adgang til Nations Leagues finalestævne, mens holdet på sidstepladsen rykker ned.

/ritzau/