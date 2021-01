Tom King hedder den nye indehaver af rekorden for at have scoret fra længst afstand i en professionel kamp.

Tom King fra walisiske Newport County i Englands fjerdebedste række, League Two, er normalt en ganske anonym målmand i fodboldverden.

Det ændrede sig dog tirsdag, da han scorede direkte på målspark i holdets udekamp mod Cheltenhem.

Nu er det så blevet bekræftet, at scoringen er ny verdensrekord. Det har Guinness World Records bekræftet. Med god hjælp fra vinden sendte King bolden i mål fra 96,01 meters afstand.

- Med sit utrolige målspark, slog King officielt rekorden for det længste mål scoret i en professionel fodboldkamp, skriver Guinness World Records ifølge AFP.

Den tidligere rekord blev sat i 2013 af den bosniske målmand Asmir Begovic, som for sin daværende klub Stoke City scorede fra 91,9 meters afstand.

Tom King sendte sit målspark afsted, og efter at den blev taget af vinden ramte den jorden et stykke uden for Cheltenhams målfest, men tog et højt spring.

Det snød modstanderkeeper Joshua Griffiths, som var kommet lidt for langt frem, så bolden hoppede over ham og i mål til 1-0. Kampen sluttede 1-1.

Det har givet Tom King noget mere opmærksomhed, end han er vant til.

- Jeg er selvfølgelig henrykt, for det var slet ikke noget, jeg gik efter, siger den 25-årige målmand ifølge AFP.

- Jeg er sikker på, det vil blive snakket om i lang tid, så jeg er stolt, og jeg er sikker på, min familie er det samme.

- Jeg må hellere sende Asmir (Begovic) en besked og hilse, lyder det fra den glade målmand.

/ritzau/