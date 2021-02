Hvis du er fodboldfan, så ved du nok også, at Brentford de senere år har udviklet sig til at blive en regulær danskerklub.

Men vidste du også, at der i øjeblikket løber en relativt ukendt dansker rundt i klubbens midterforsvar?

Navnet er Mads Bech Sørensen, og den 22-årige forsvarsspiller har for alvor grebet chancen i London-klubben, der i øjeblikket indtager førstepladsen i The Championship.

Han har de senere år taget turen fra klubbens andethold til førsteholdet, efter Brentfords akademi blev nedlagt.

22-årige Mads Bech Sørense (nummer to fra venstre). Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere 22-årige Mads Bech Sørense (nummer to fra venstre). Foto: ANDREW COULDRIDGE

»Mads er én af de første udenlandske spillere, vi hev ind på holdet. Hans største kvalitet er mentaliteten. Han har en jernmentalitet. Mads vil hele tiden forbedre og optimere, og så har han taget fuldstændig ejerskab over det at være en professionel fodboldspiller,« forklarer Rasmus Ankersen, der er sportschef i Brentford, til B.T.

Det var en alvorlig ankelskade til klubbens anfører, Pontus Jansson, der i efteråret gav den unge dansker chancen for spilletid.

Og han greb den. I overbevisende stil.

»Jeg er virkelig glad for at se, hvordan han er slået igennem. Nogle gange har man brug for at være heldig, men det har også hele tiden været planen, at han skulle igennem hele maskineriet og komme ind på førsteholdet samt få sit gennembrud,« siger Rasmus Ankersen og tilføjer:

Mads Bech Sørensen sammen med cheftræner, Thomas Frank. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Mads Bech Sørensen sammen med cheftræner, Thomas Frank. Foto: MATTHEW CHILDS

»Han ligner bestemt heller ikke én, der er færdig med at forbedre sig.«

En del af planen for Mads Bech Sørensen, før han blev en fast del af Thomas Franks udvalgte, var, at han skulle lejes ud, og derfor endte han da også sidste forår med at tørne ud for AFC Wimbledon, inden han vendte hjem Brentford.

Hvis I ender med at rykke op i Premier League til sommer, er han så også fremtidens mand for jer?

»Ja! Det er en spiller, vi har stor tillid til,« lyder det fra Rasmus Ankersen.

Mads Bech Sørensen spillede tilbage i 2015 på AC Horsens' U19-mandskab, inden han i 2016 blev rykket op i Superliga-truppen.

Herefter gik turen til Brentford året efter, hvor han indtil videre har spillet 17 kampe i denne sæson af The Championship.