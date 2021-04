Stor succes i Europa League, en fængseldom til træneren og ensomhed. Det er, hvad danske Rasmus Lauritsen har oplevet, siden han sidste år skiftede til Dinamo Zagreb i Kroatien.

Men selv om de første måneder i den kroatiske hovedstad har været en anelse turbulente til tider, så vælger den 25-årige dansker med en fortid i blandt andet Skive og FC Midtjylland at holde fokus på succesen, der har været på fodboldbanen.

»Det var det her, jeg drømte om, da jeg skiftede. Der er sket store ting for klubben, og det giver meget kredit fra fansene og byen, at vi klarer os godt i Europa,« siger han blandt andet onsdag til B.T.

Alt den negativitet, der foregik udenfor kridtstregerne, blev dog glemt i slutningen af marts, da Dinamo Zagreb sendte José Mourinhos Tottenham ud af Europa League med en sejr på 3-0. Det skyldtes eksempelvis, at den danske forsvarsspiller havde styr på verdensstjernen Harry Kane.

25-årige Rasmus Lauritsen og Dinamo Zagreb slog Tottenham med 3-0 i sidste måned. Foto: ANTONIO BRONIC

»Det var selvfølgelig fedt, og det har givet mig en stor tro på tingene. Jeg synes, det har hjulpet mig til en større selvtillid.«

Kort inden den flotte sejr sprang bomben i den kroatiske klub. Den 16. marts stoppede Zoran Mamic således som cheftræner, fordi han blev dømt skyldig i en bedragerisag.

Det kostede ham en fængselsdom på fire år og otte måneder. Rasmus Lauritsen kender ikke sagens detaljer, men synes, at holdet er kommet godt igennem den bizarre situation.

»Jeg forstår selvfølgelig interessen, men jeg ved ikke, hvad der er sket, eller hvad der kommer til at ske. Så jeg kan faktisk ikke kommentere på det,« siger han og fortsætter:

»Vi har leveret nogle gode resultater, så vi har holdt fokus på det vigtige. Vores opgave er at spille fodbold, og det er positivt, at vi har kunnet abstrahere så godt, som tilfældet har været.«

Dinamo Zagreb fører lige nu den kroatiske liga med to point ned til nummer og har en kamp i hånden. Det har Rasmus Lauritsen en stor andel i, og den større succes har fået danskeren til at tænke på Kasper Hjulmands landshold.

»Jeg har vel aldrig været tættere på, end jeg er nu, men jeg har også respekt for, at der er nogle dygtige spillere, som er foran på nuværende tidspunkt. Men mit navn er da blevet nævnt, så det sker forhåbentligt en dag.«

Har du haft nogle private samtaler med Kasper Hjulmand?

Rasmus Lauritsen har en fortid i blandt andet Skive og FC Midtjylland. Foto: ANTONIO BRONIC

»Nej, det har jeg ikke. Men det er heller ikke hans opgave at ringe til spillere, der ikke er udtaget. Hans opgave er at udtage den, ifølge ham, bedste trup.«

Rasmus Lauritsen fortæller afsluttende, at han bor alene, indtil hans kæreste er færdig med sin uddannelse i slutningen af 2021. Og det kan til tider være ensomt, men han har efterhånden lært at leve med det.

»Jeg har ikke længere hjem nu, end da jeg spillede i Sverige, fordi det var et stykke oppe. Det er selvfølgelig nogle år, jeg har været væk fra min familie og min kæreste, og coronakrisen har ikke gjort det bedre. Men jeg må ikke brokke mig, fordi jeg har fået en fantastisk mulighed i en stor klub, som jeg er helt vildt glad for.«

Hvis Dinamo Zagreb skal i Europa League-semifinalen, kræver det et stort resultat torsdag aften. Det tabte nemlig den første af to kampe mod Villarreal med 0-1 på hjemmebane.