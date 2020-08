Den danske rigmand Thomas Sandgaard er på nippet til at købe den engelske fodboldklub Charlton Athletic. Og måske kan en dansk klub også komme på tale.

Han afviser i hvert fald ikke, at en dansk klub kan være interessant i fremtiden.



»Hvis det går godt med Charlton, kan det jo være, at der kan komme en dansk klub med i porteføljen på lang sigt. Men den engelske liga er jo stadig ubetinget den bedste i verden med mulighed for at tiltrække de bedste spillere,« siger Sandgaard i en mail til B.T.

For Sandgaard startede interessen for at købe en fodboldklub for blot fire måneder siden, da en ven i Los Angeles nævnte ideen.

»Jeg startede med at kigge på mulighederne, og coronakrisen har jo gjort sit til, at det er mere økonomisk overkommeligt,« siger han.

Herfra startede processen med et finde det rette netværk. Her har Crystal Palace-ejerskabet samt folk fra trænerstaben i West Ham hjulpet Sandgaard videre.

I første omgang kiggede han sammen med et advokatfirma på flere af de klubber, der holder til i bunden af Premier League og helt ned til den tredjebedste række, League One, hvor Charlton hører til.

Kort om Thomas Sandgaard I 1996 tog han til USA og har siden opbygget et stort foretagende med virksomheden sin medicinalvirksomhed Zynex. I



2018 blev han amerikansk statsborger, men han har stadig tæt kontakt med Danmark, hvor han har sin mor, far og søster på Fyn.



Ifølge South London Press er han god for lidt over 3 milliarder danske kroner

»Jeg var meget tæt på at købe Wigan, men de seneste begrænsninger på spillerhandler i klubben gjorde, at jeg trak mig. Jeg har kigget seriøst på klubber som QPR, Swansea, Sunderland, Derby og nu så Charlton,« forklarer Sandgaard.

»Det, der tiltrak mig til Charlton, var primært, at hele fundamentet til en god fodboldklub er på plads, og at deres problemer udelukkende er på ejerskabs- og bestyrelsesniveau.«

»Der er et godt fundament i form af trænerstab, daglig ledelse, talentakademi, kvindeafdelingen og så videre. Træningsfaciliteterne er faktisk bedre end Arsenal og Tottenhams,« påstår Sandgaard og tilføjer:

»Ejerskabsrodet skal jeg nok få styr på. Her de sidste par uger har jeg forhandlet med alle de involverede parter.«

Danskeren drømmer om en retur til toppen af engelsk fodbold. Og mere til.

»Mine forventninger er, at det første år – sandsynligvis to år – udelukkende vil gå med at skabe stabilitet og især tillid hele vejen igennem fra top til bud. Derefter vil vi implementere en strategi, der forhåbentligt kan kulminere med, at vi laver en askpotshistorie som Leicester med dansk islæt på mål…«

Sandgaard har tidligere fortalt til Radio 4, at han vil betale 400 millioner danske kroner for klubben.