En yderst uhyggelig og skræmmende hændelse fandt søndag sted i den tredjebedste argentinske fodboldrække.

Her blev et medlem af den ene holds trænerstab ramt af et skud i skulderen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var i opgøret mellem Huracan Las Heras og Ferre General Pico, at kampen pludselig blev afbrudt ved stillingen 3-1.

Skuddet fra tilskuerpladserne ramte Ferre General Picos træner Mauricio Romero i skulderen, mens spillere og dommere i panik flygtede fra banen og ind i omklædningsrummet, mens andre skyndte sig at tilse direktøren. Du kan se den uhyggelige episode nederst i artiklen.

Mauricio Romero y el disparo que recibió en Huracán Las Heras - Ferro de Pico. El DT de la visita se encuentra estable.



Vía @augustosciutto pic.twitter.com/i7G5bY6Gw6 — VarskySports (@VarskySports) October 31, 2021

Han blev hurtigt bragt til hospitalet, hvor han efter omstændighederne skulle have det godt.

Ifølge sportsavisen Ole blev Ferro-træner Mauricio Romero ramt i skulderen - angiveligt i forbindelse med, at forskellige fangrupperinger i Huracan sloges internt.

»Efter at have forladt stadion blev han undersøgt på et lokalt hospital og afgiver nu forklaring til politiet,« skriver klubben.

Sådan en episode ødelægger en klub, understreger Huracan Las Heras i et opslag på Facebook.

»I flere år er familier blevet drevet væk fra stadion. Må alle de, der skader klubben, blive væk, så rigtige fans kan vende tilbage,« lyder det på Facebook.

Kampen mellem Huracan Las Heras og Ferro de General Pico blev ikke genoptaget.

I videoen herunder kan du se øjeblikket, hvor skuddet bliver affyret og rammer træneren, hvorefter panikken bryder ud blandt alle tilstedeværende. Vi skal advare om stærke billeder.