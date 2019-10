Mindst seks Bayern München-fans er kommet til skade efter at været blevet overfaldet af hooligans.

Det er sket efter en kamp i UEFA Youth League mellem Olympiakos og Bayern München.

Det skriver Reuters.

Mediet skriver, at kampen blev stoppet, da omkring 80 hætteklædte hooligans invaderede banen med baseballbatte og kørende på motorcykler i kampens 84. minut.

Olympiacos hooligans attacking Bayern fans with sticks and fireworks during the youth game between the two teams..

Another proud moment for Evangelos Marinakis' club (an owner accused of drug trafficking and facing match-fixing trial)#olyfcb #OlympiacosFC pic.twitter.com/DPR9hp5H96 — paragkarxis (@EOrganwsi) October 22, 2019

Herfra gik de til angreb på kampens tilskuere

Kampen blev spillet i Athen, hvor seniorerne fra Olympiakos og Bayern München også mødes tirsdag aften.

Foruden de seks Bayern München-fans skulle en sikkerhedsvagt ved kampen også være kommet til skade.

Olympiakos har udsendt et statement, hvor de fordømmer, hvad der er sket.