Premiere-runden i Premier League er en festlig begivenhed for klubber og fans.

Men for Evertons Ben Godfrey har sæsonens første kamp vist sig at være noget af et mareridt.

Everton-forsvaren blev båret fra banen efter en uhyggelig skade, som ramte ham bare 18 minutter inde i opgøret hjemme på Goodison Park mod Chelsea lørdag aften.

Og det værste var, at han kunne have undgået at gå ned i den glidende tackling, som endte i noget, der kunne ligne et brud på anklen - hvis bare dommerne har været mere vågne.

Soccer Football - Premier League - Everton v Chelsea - Goodison Park, Liverpool, Britain - August 6, 2022 Everton's Ben Godfrey in action with Chelsea's Kai Havertz

Soccer Football - Premier League - Everton v Chelsea - Goodison Park, Liverpool, Britain - August 6, 2022 Everton's Ben Godfrey goes down after sustaining an injury as Yerry Mina and referee Craig Pawson look on

Bolden havde nemlig tydeligt været ude over baglinjen. Dette overså dommerne, så spillet fortsatte, og så så Ben Godfrey sig nødsaget til at lave en satset tackling på Chelseas Kai Havertz.

Men Everton-profilen landede med sin egen vægt oven på sin ankel, som blev hængende i græsset, og han vred sig i smerte. Den var helt gal gik det op for Godfrey, fans, dommere og spillere.

Hele det fyldte stadion klappede respektfuldt, mens Godfrey i flere minutter blev behandlet på banen og efterfølgende, i tårer og med et iltapparet i munden, blev båret ud på en båre. Se videoen herover.

Surt show for Everton og den 24-årige englænder, som ikke fik den sæsonstart, de havde drømt om. Liverpool-klubben endte med at tabe 1-0 til Chelsea.