Mikael Uhre har haft en fodboldmæssig god første sæson i USA.

Men uden for banen har danskeren mærket, hvordan USA adskiller sig markant fra Danmark.

I pausen af kampen mellem Brøndby og Viborg, som Uhre var gæst til, fortalte han Discovery om en skrækhistorie fra den første sæson i USA.

»Jeg har både hørt og set lidt forskellige ting, som ikke er dagligdag herhjemme i Danmark,« fortæller han og bliver bedt om at give et eksempel.

»De har jo en lidt anden våbenlov, end vi har.«

'Du er ikke blevet truet vel', spurgte reporteren.

»Altså jeg er ikke. Men min kone er. Der har været lidt forskellige episoder, men vi har det heldigvis godt,« fortæller Mikael Uhre om den skræmmende episode.

Alligevel har de været glade for den nye tilværelse.

»Ja, vi har været glade for tilværelsen der. Du kan være uheldig at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Vi flytter lidt uden for byen, når vi kommer tilbage,« fortsætter han.