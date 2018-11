Et mindre flammehav.

Dramatiske skandalescener udfoldede sig på tilskuerpladserne forud for tirsdagens Champions League-kamp mellem AEK Athen og danskerholdet Ajax Amsterdam.

I nogle sekunder stod flere hollandske fans midt i et hidsigt og orange flammehav, efter at et objekt blev kastet mod dem, som eksploderede, da det ramte jorden.

Flere internationale medier melder om, at der var tale om en såkaldt molotovcocktail. Det vil sige en hjemmelavet brandbombe.

Flere hollandske Ajax-fans blev tilsyneladende medslået under optøjerne på stadion tirsdag aften. Foto: ARIS MESSINIS

Den dramatiske episode udviklede sig, da opvarmningen var i gang. Politi og vagter reagerede først for alvor, da Ajax-fans svarede igen med at kaste objekter mod hjemmeholdets AEK-fans, rapporterer det hollandske medie De Telegraaf. Hvorefter flere af de hollandske fans modtag slag.

Scenerne fik Ajax’ anfører Matthijs de Ligt til at afbryde sin opvarmning i forsøget på, ene mand og heltemodigt fra banen, at dæmpe de ophidsede fans på tilskuerrækkerne ned. Og kl. 18.55 blev kampen sat i gang.

Men i begyndelsen af 2. halvleg udbrød der optøjer igen, da fyrværkeri blev smidt på stadion, ifølge BBC Sport.

Med danskerne Kasper Dolberg, Lasse Schöne, Rasmus Nissen på holdet vandt Ajax 2-0 på udebane og skal dermed også spille Champions League i det nye år.

Foto: COSTAS BALTAS

Dusan Tadic blev den helt store helt, da han satte begge mål ind for Ajax. Mens Dolberg og Schöne begge startede inde, blev 21-årige Rasmus Nissen skiftet ind med lidt over 10 minutter tilbage.

Den jævnaldrende Kasper Dolberg fik godt en time på græsset, mens 32-årige Lasse Schöne fik alle 90 minutter.

Otte hold er nu videre i Champions League: To engelske, to spanske, to italienske, en hollandsk og en tysk klub.

